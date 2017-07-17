Хёнесс: в вопросе Хамеса «Бавария» полностью полагается на Анчелотти

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что ни одному футболисту команды не гарантировано место в стартовом составе. Кроме того, Хёнесс отметил, что руководство клуба доверет главному тренеру команды Карло Анчелотти в вопросе полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбийский футболист перешёл в немецкий гранд из мадридского «Реала» на правах аренды.
«В вопросе Хамеса „Бавария“ полностью полагается на Анчелотти. Он его знает намного лучше, чем мы. Карло хотел иметь в своём распоряжении именно этого игрока и получил его. Когда обращаешь внимание на подбор игроков нашей команды, то вполне можешь представить себе, что каждый должен бороться за место в основном составе», — приводит слова Хёнесса tz.
Родригес работал под руководством Анчелотти в «Реале».