Игрокам и сотрудникам «Кубани» начали выплачивать долги

«Кубань» начала выплачивать долги футболистам по заработной плате. Об этом сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.
«Действительно, «Кубань» начала погашение долгов перед футболистами и сотрудниками клуба. Думаю, что все деньги будут переведены в ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше. Ситуация на данный момент стабильная. Отмечу, что в команде позитивное настроение по этому поводу», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
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