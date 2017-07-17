«Спартак» хочет купить Канунникова за € 1 млн, «Рубин» настаивает на € 6 млн

Стали известны подробности возможного перехода нападающего сборной России Максима Канунникова из «Рубина» в «Спартак». Накануне «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» собирается воспользоваться пунктом контракта игрока, согласно которому сумма отступных составляет € 1 млн. По информации «Спорт-экспресса», в «Рубине» полагают, что цифры иные. Дело в том, что в контракте игрока с клубом стоит пункт о другой сумме отступных – € 6 млн. Что касается суммы отступных в размере € 1 млн, то эти деньги прописаны в дополнительном соглашении, которое на прошлой неделе принёс в «Рубин» 26-летний футболист. У казанцев есть вопросы по законности этого документа. В договоре Канунникова с клубом стоит подпись прежнего генерального директора «Рубина» Айрата Гараева, допсоглашение (с той же датой) подписано другим человеком – по доверенности от клуба, выданной в 2014 году.
«Рубин» планирует обратиться в правоохранительные органы с целью проверки ситуации. Сам Канунников готов к переходу в «Спартак».