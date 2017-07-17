Вальверде: очень доволен всеми футболистами «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде доволен подбором футболистов команды. Тренер похвалил своих подопечных, вернувшихся из отпуска. Одновременно Вальверде не захотел пускаться в рассуждения о возможности приобретения полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
«Я очень доволен всеми футболистами „Барселоны“, которые в моём распоряжении. И не концентрируюсь на игроках других команд столько, сколько на футболистах „Барселоны“. Я доволен состоянием игроков, вернувшихся из отпуска, их работой и отдачей. Их я тоже вижу довольными», — приводит слова Вальверде Marca.
Вальверде возглавил каталонскую команду по окончании минувшего сезона, а до этого работал у руля «Атлетика» из Бильбао.