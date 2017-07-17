«Дневник фаната»: GoPro у игроков на Суперкубке

В новом выпуске «Дневника фаната» любители футбола увидят ажиотаж, который царил вокруг матча за Суперкубок между столичными «Спартаком» и «Локомотивом».
Также болельщики смогут посмотреть видеозапись, которая была сделана с камер GoPrо у игроков, участвовавших в этой встрече.
Напомним, игра закончилась в дополнительное время победой «Спартака» со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились Луис Адриано и Квинси Промес, а у «Локомотива» — Мануэл Фернандеш.
Посмотреть полную версию чемпионского выпуска #дневникфаната можно в YouTube.
«Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Все видео о матче