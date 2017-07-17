Нападающий «Ахмата» Лео: рад, что забил «Амкару», но больше рад за результат

Нападающий «Ахмата» Лео поделился эмоциями после победы и забитого гола в матче первого тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (1:0).
«Очень рад, что забил гол, но ещё больше рад за результат. Было важно начать сезон с победы. Мне нужно сказать спасибо партнёрам по команде, благодаря которым я забил и которые помогают мне в адаптации», — цитирует Лео torcedores.uol.com.br.
В матче с «Амкаром» Лео Родригес Лима появился на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте.
«Ахмат» в своём первом официальном матче обыграл «Амкар»
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.