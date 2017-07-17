Касемиро: сначала я стеснялся говорить с Зиданом

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро рассказал о своих ощущениях, когда стал работать под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Бразильский футболист также подчеркнул, что чемпион мира 1998 года не растерял своё мастерство, которое иногда демонстрирует на тренировках.
«Сначала я стеснялся говорить с Зиданом. Но сегодня у нас уже более естественное и непринуждённое общение. Иногда, когда в двусторонней игре на тренировках нам не хватает футболиста, Зидан сам принимает участие в игре и в конце оказывается, что он был лучшим», — приводит слова Касемиро ESPN.
Каранка: никто из нас не думал, что Зидан станет тренером