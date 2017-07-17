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Экс-игрок сборной Казахстана Эрбес попал в серьёзную аварию

17 июля 2017, понедельник. 14:38. Футбол

Бывший полузащитник сборной Казахстана Вячеслав Эрбес попал в серьёзную аварию, сообщают Vesti.kz. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Восточно-Казахстанской области, а его причины пока неизвестны. По одной из версий, Эрбес мог сидеть в легковой машине на пассажирском месте.

17 июля Эрбесу предстоит операция на позвоночнике в Усть-Каменогорске. Неизвестно, сумеет ли он вернуться к обычной жизни. По неподтвержденной информации, бывший спортсмен может остаться инвалидом.

29-летний Эрбес завершил карьеру футболиста в конце 2016 года и с тех пор работал детским тренером в родном Усть-Каменогорске. Его карьера началась в 2006 году в ФК «Восток». В 2010 году он перешёл в «Локомотив» Астана, но в дебютном матче за столичный клуб Эрбес получил серьёзную травму. Неудачным получился и следующий сезон, который футболист провёл в «Шахтёре». После этого последовали возвращение в «Восток», короткий этап в «Акжайыке», ещё три сезона в родном клубе, а в 2016 году после пяти матчей за «Махтаарал» Эрбес завершил карьеру игрока.

В 2009 и 2010 годах Эрбес постоянно вызывался в сборную Казахстана, которую тогда возглавлял немец Бернд Шторк, знакомый с ним по работе в «молодёжке». В национальной команде он провёл семь матчей.

Источник: Vesti.kz Сообщить об ошибке
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Сборная Казахстана - Футбол
Новости. Футбол
17 июля 2017, понедельник
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