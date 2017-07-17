Воспитанник «Краснодара» Сулейманов в матче с «Рубином» установил рекорд клуба

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал самым молодым воспитанником академии «горожан», сыгравшим в составе клуба в официальном матче. Футболист на второй компенсированной минуте заменил Рикардо Лаборде в матче первого тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).
На момент выхода Сулейманова на поле ему было 17 лет и 7 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара». Напомним, что на 74-й минуте встречи вместо хавбека гостей Юрия Газинского на поле появился полузащитник Илья Жигулёв, который также является воспитанником «горожан».
Два воспитанника «Краснодара» впервые вышли на поле одновременно в матче РФПЛ