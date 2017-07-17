Лапочкин будет работать на матче ЛЧ «Ред Булл Зальцбург» — «Хайбернианс»

Российская бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным будет работать на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своём поле будет встречаться с «Хайбернианс» (Мальта). Об этом сообщил официальный сайт футбольных арбитров России.
Помогать Лапочкину будут лайнсмены Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев. Евгений Турбин назначен резервным арбитром. Встреча состоится 19 июля и начнётся в 21:30 по московскому времени.
В текущем сезоне Лапочкин ещё не работал на матче Лиги чемпионов.
Левников будет работать на ответном матче Лиги Европы «Ботев» — «Бейтар»