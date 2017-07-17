Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве «Кубани» до 22 сентября

Арбитражный суд Краснодарского края решил отложить судебные слушания по делу о банкротстве «Кубани» до 22 сентября, чтобы представители должника ознакомились с новыми доказательствами банкротства, сообщает официальный сайт арбитражного суда.
Ранее арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве «Кубани». При этом не уточняется сумма задолженности краснодарского клуба перед компанией.
После двух стартовых туров в ФНЛ краснодарский клуб занимает девятое место в турнирной таблице.
Суд принял заявление компании по делу о банкротстве «Кубани»