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Шомуродов: игры с «МЮ» и «Баварией» — одна из причин моего перехода в «Ростов»

17 июля 2017, понедельник. 17:17. Футбол

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, который накануне был представлен в качестве игрока «Ростова», поделился впечатлениями от перехода. 22-летний форвард, предыдущим клубом которого был „Бунедкор“, за российскую команду будет выступать под 14-м номером.

«Конечно, мне очень приятно оказаться здесь. «Ростов» — это сильная команда, которую знают не только в России, но и в Европе. Я приложу все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков и приносить победы «Ростову».

Я смотрел матчи против «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», игра оставила самые приятные впечатления. Это стало одной из причин, чтобы перейти в «Ростов».

По стилю игры в РФПЛ мне нравится Ари из «Локомотива», Фёдор Смолов тоже футболист высокого уровня. У нас в команде также собраны сильные нападающие, у которых можно многому научиться", — цитирует игрока Donnews.

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Источник: DonNews Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Манчестер Юнайтед ФК Ростов Ари — футболист Фёдор Смолов Эльдор Шомуродов
Новости. Футбол
17 июля 2017, понедельник
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