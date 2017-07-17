Шомуродов: игры с «МЮ» и «Баварией» — одна из причин моего перехода в «Ростов»

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, который накануне был представлен в качестве игрока «Ростова», поделился впечатлениями от перехода. 22-летний форвард, предыдущим клубом которого был „Бунедкор“, за российскую команду будет выступать под 14-м номером.
«Конечно, мне очень приятно оказаться здесь. «Ростов» — это сильная команда, которую знают не только в России, но и в Европе. Я приложу все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков и приносить победы «Ростову».
Я смотрел матчи против «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», игра оставила самые приятные впечатления. Это стало одной из причин, чтобы перейти в «Ростов».
По стилю игры в РФПЛ мне нравится Ари из «Локомотива», Фёдор Смолов тоже футболист высокого уровня. У нас в команде также собраны сильные нападающие, у которых можно многому научиться", — цитирует игрока Donnews.