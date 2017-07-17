Голкипер Масип перешёл из «Барселоны» в «Вальядолид» на правах свободного агента

«Вальядолид», выступающий во втором дивизионе испанского футбола, на официальном сайте объявил о подписании контракта с воспитанником «Барселоны» Хорди Масипом. Соглашение с 28-летним голкипером рассчитано до 2020 года.
Масип является воспитанником «Барселоны», однако большую часть карьеры он выступал за вторую команду сине-гранатовых. В составе первой команды, в которую он был переведён в 2014 году на место третьего вратаря, Хорди провёл лишь четыре официальных матча. В конце июня этого года контракт Масипа с «Барселоной» истёк, и стороны не стали продлевать договор.
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