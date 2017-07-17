Дуглас Коста: у меня с Игуаином может выйти такая же связка, как с Л. Адриано

Новичок «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал о решении перейти в туринский клуб из «Баварии», а также поделился мыслями о том, получится ли у него создать связку с форвардом бьянконери Гонсало Игуаином.
«Повлияли ли на мой переход проблемы с Анчелотти? Нет, он хороший человек, всё было нормально. Я думаю о себе и хочу развиваться, но у меня больше не было возможностей делать это в «Баварии». Я очень благодарен мюнхенскому клубу.
Может ли Игуаин с моей помощью забить 40 голов за сезон? Конечно, он прекрасный нападающий, который мне очень нравится. У нашей связки большой потенциал для этого, как у нас было с Луисом Адриано (Коста выступал с игроком «Спартака» в донецком «Шахтёре». — Прим. «Чемпионата»). Но я также могу делать много других вещей", — цитирует бразильца Football Italia.
«Ювентус» арендовал Косту до 30 июня 2018 года за € 6 млн с возможностью последующего выкупа за € 40 млн. Сумма может увеличиться на € 1 млн при достижении определённых показателей.