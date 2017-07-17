17-летний защитник Воропаев перешёл из «Лады-Тольятти» в «Спартак»

17-летний защитник «Лады-Тольятти» Артём Воропаев перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщил футбольный агент Олег Шигаев.
«Ну что, пожалуй, можно уже объявить о переходе защитника „Лады-Тольятти“ Артёма Воропаева в „Спартак“. Артём своим характером выгрыз место в составе народной команды. Это дорогого стоит. Правда, поменял выезды на автобусе в Киров, Новотроицк на участие в Юношеской лиге чемпионов, но что ж теперь», — написал Воропаев в своём «фейсбуке».
В минувшем сезоне Воропаев принял участие в 22 матчах второго дивизиона России (17 из них — в основном составе). Молодой защитник уже сыграл за «Спартак» в матче с «Динамо» (2:5) в молодёжном первенстве России.