В. Березуцкий: ЦСКА — достаточно консервативный клуб, но 15 лет — большой срок

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который дебютировал в «армейском» клубе 15 лет назад, отметил значимость возведения нового стадиона и ответил на вопрос об изменениях в ЦСКА за это время.
«Ждать новый стадион тебе пришлось очень долго. Но ожидание того стоило. То, что сделал Евгений Леннорович Гинер, — это памятник каждому болельщику ПФК ЦСКА, каждому футболисту, и это его память на долгие годы. Каждый фанат и человек, который думает о ЦСКА, знает, кто построил эту арену. Я рад, что клуб обзавёлся своим домом, который через какое-то время обрастёт своими традициями, своим духом. Все в команде были безумно рады открытию стадиона.
Вот есть у нас сейчас в команде вратарь Илья Помазун. Бывало всё — видел людей, которые заканчивали карьеру по разным причинам, которые приходили в команду и потом уходили. Но когда пришёл Илья — сын Александра Помазуна, с которым я играл в «Торпедо» 17 лет назад, тут я уже начал что-то осознавать! Каково оно? Ну, весело! (Смеётся.)
Не скажу, что вокруг меня прямо всё поменялось. У нас достаточно консервативный клуб, не так много изменений происходит в структуре и в людях, которые в нём работают. Но, конечно, я понимаю, что 15 лет — это очень большой срок. Это 15 лет сознательной, весёлой, молодой жизни, и я отдаю себе в этом отчёт. Счастлив, что данный этап жизни я провёл именно в нашем родном клубе", — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА.