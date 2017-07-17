ЦСКА обратился в РФПЛ с просьбой перенести матч с «Локомотивом» во 2-м туре

ЦСКА направил в РФПЛ официальное письмо с просьбой перенести матч второго тура чемпионата с «Локомотивом» в связи с участием «армейцев» в квалификации Лиги чемпионов.
Игра должна пройти в субботу ,22 июля, однако ЦСКА хочет, чтобы её перенесли на 21-е, так как первый матч красно-синих в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов с греческим АЕК пройдёт 25 июля. Согласно регламенту российской Премьер-Лиги, право на перенос на один день в рамках одного тура имеют команды, которые принимают участие в еврокубках.
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