Турецкий клуб объявил о трансфере игрока постером по мотивам «Игры Престолов»

Турецкий клуб «Гезтепе» объявил о трансфере полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Йоана Гуффрана необычным способом. Пресс-служба клуба использовала отредактированный плакат из популярного сериала «Игра престолов».
Гуффран изображён сидящим на Железном троне, а подпись к плакату гласит «Гуффран пришёл», что является отсылкой к слогану нового сезона «Игры престолов» «Зима пришла».
В минувшем сезоне Чемпионшипа 31-летний футболист забил пять голов в 39 матчах.
Фото доступно на официальной странице ФК «Гезтепе» в «Твиттере».