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В. Березуцкий: в свои 17 лет я не мог и мечтать о такой карьере

17 июля 2017, понедельник. 18:26. Футбол

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил первые годы работы под руководством Валерия Газзаева и не исключил, что завершит карьеру по окончании сезона.

«Валерий Георгиевич орал на нас с братом Лёшей на каждой тренировке! Заставлял всё делать быстрее, чётче, лучше, крики были постоянные. Периодически было просто страшно. Но по прошествии примерно трёх лет Газзаев сказал: «Ну всё, ребята, вы уже готовы». И нашёл себе другие молодые жертвы (улыбается).

На самом деле это был, наверное, единственный правильный подход. Сейчас зачастую молодые футболисты в определённый момент начинают считать, что они уже чего-то достигли, допускают в некоторых моментах расслабленность или выражают недовольство тем, что их не выпустили на поле. Это ни в коем случае недопустимо и может отбросить их развитие ещё на два-три года. У нас шанса дать слабину просто не было, крик Валерия Георгиевича сопровождал каждую нашу недоработку, и это реально помогло нам стать теми, кем мы с Лёшей являемся. Надеюсь, что наши молодые игроки прочтут эти строки и сделают для себя правильные выводы: надо пахать на каждой тренировке, в каждом эпизоде. Это единственный путь к стартовому составу и успешной карьере.

Оглядываясь на свою карьеру, думаю, что это карьера, о которой я не мог и мечтать в свои 17 лет. Никогда не представлял, что она будет такой. Да, я не попробовал поиграть в Европе, но, несмотря на это, у меня нет причин быть недовольным карьерой. Какие моменты и успехи запомнятся больше всего? Таких моментов много. Когда ты молодой, ты немного не понимаешь, что ты делаешь. Первое чемпионство, другие трофеи — поначалу ты не осознаёшь, чего достиг. Через какое-то время до тебя доходит, что это очень крутое достижение, которое не всем футболистам покоряется. Иногда кто-то начинает перечислять мои заслуги и титулы, и тогда я в шоке. Там столько написано, просто ужас! (Смеётся.)

Принимать решение о дальнейшей карьере буду через год, когда истечёт контракт. Но вполне возможно, что это мой последний сезон", — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА.

В. Березуцкий: ЦСКА — достаточно консервативный клуб, но 15 лет — большой срок
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий Валерий Газзаев Василий Березуцкий
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