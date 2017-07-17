Экс-защитник «Зенита» Йованович подписал с «Бордо» контракт на четыре года

«Бордо» на своём официальном сайте подтвердил переход из «Зенита» защитника Вукашина Йовановича. 21-летний сербский футболист подписал с французским клубом контракт до июня 2021 года.
Йованович присоединился к «Зениту» в 2016 году и отыграл 25 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги за дубль сине-бело-голубых. В феврале 2017 года молодой защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо», в составе которого провёл 8 матчей во французском чемпионате.
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Экс-защитник «Зенита» Йованович: счастлив, что продолжу свою карьеру в «Бордо»