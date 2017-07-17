Оляс: «Лион» и «Локомотив» близки к соглашению по переходу Рыбуся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь близок к переходу в «Локомотив».
«Мы ведём переговоры по переходу Рыбуся и уже близки к соглашению», — цитирует Оляса Le Figaro.
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.
Ранее в СМИ сообщалось, что поляк может перейти в «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.
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