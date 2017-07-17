Чалханоглу: главная задача «Милана» — возвращение в Лигу чемпионов

Новичок «Милана» Хакан Чалханоглу поделился мыслями о целях россонери на предстоящий сезон.
«В „Милане“ собралась хорошая группа игроков, поэтому мы должны попытаться что-то выиграть в новом сезоне, но наша главная задача — возвращение в Лигу чемпионов. Мы хотим этого, поскольку нынешний состав должен выступать во всех турнирах.
Скудетто? Надо оставаться спокойным по поводу этого. Пришло много новых игроков, и нам понадобится время для прогресса и роста", — приводит слова Чалханоглу Football Italia.
Чалханоглу: я хочу помочь «Милану» вернуться на вершину