С «Анжи» окончательно снят запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза окончательно сняла с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков. Махачкалинский клуб добился этого решения, исполнив решение палаты о выплате задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику команды Седрику Ямбере.
Палата по разрешению споров РФС запретила «Анжи» регистрировать новых футболистов 12 июля. Спустя сутки по просьбе дагестанцев им было разрешено временно регистрировать игроков до 14 июля, а сегодня запрет был окончательно снят.