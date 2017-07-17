Орлов: по первой игре при Манчини видно, что у «Зенита» появляется душа

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от выездной победы питерцев над командой «СКА-Хабаровск» (2:0) в первом туре РФПЛ.
«Кокорин был молодцом, получил высокую оценку. И Манчини его похвалил. Вот это отличие Роберто Манчини от Луческу — он сказал, что доволен каждым игроком команды. А ведь было немало такого, за что можно было предъявить претензии. Но главное — защитники перестали поперёк гонять мяч на своей половине поля. Их уже переучил за короткий период итальянский тренер Манчини. Хави Гарсия тормозил игру, а теперь там Паредес с его длинными передачами и хорошим поставленным ударом. Манчини почувствовал, что игроки обучаемы.
Ребята стараются, и это очень здорово. По игре видно, что у «Зенита» появляется душа. И костюм Роберто мне понравился — он вышел как на подиум. Вот это итальянская культура. Спаллетти-то себе позволял вольности, выходил в спортивном, хотя во время работы в «Роме» постоянно ходил в хорошем костюме. Здесь уважение к зрителям и телеэкрану. Приятно, что такой тренер во главе «Зенита».
Нужно усиление в центр обороны. Наверняка кого-то приобретут — может быть, и двоих игроков. Нету не впечатлил, и вообще в защите слабовато выглядели. При всём уважении к «СКА-Хабаровск» Корян — это же не Месси. А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда? Манчини видит, что есть обучаемые игроки. Очень важно, что есть микроклимат, и очень хорошо, что в первом матче была победа. Во втором туре будем играть с «Рубином», а Бердыев-то придумает тактику под своих игроков", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».