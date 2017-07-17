Невилл: в этом сезоне чемпионом АПЛ станет клуб из Манчестера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что в следующем сезоне АПЛ чемпионом станет клуб из Манчестера.
«Перед началом прошлого сезона я говорил, что титул вернётся в Манчестер. И ошибся. Но думаю, в этом сезоне так всё и случится. Думаю, „Челси“ сдаст — несильно, но достаточно для того, чтобы не защитить титул. В прошлом сезоне „Челси“ не играл в еврокубках, а в АПЛ это даёт заметную фору. Из-за Лиги чемпионов результаты „Челси“ немного ухудшатся.
«Тоттенхэм» силён, но «Ман Сити» и «МЮ» мне кажутся более мощными командами. Одна из них и возьмёт титул. А вот кто именно, я не знаю", — цитирует Невилла Sky Sports.
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