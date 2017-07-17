«Вест Бромвич» арендовал у «Аль-Ахли» защитника сборной Египта

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил об аренде защитника Ахмеда Хегази. 26-летний футболист, права на которого принадлежат «Аль-Ахли», проведёт в чемпионате Англии сезон-2017/18. После этого у «Вест Бромвича» будет возможность выкупить контракт игрока.
Хегази провёл в «Аль-Ахли» два последних сезона, до этого он выступал в Италии за «Фиорентину» и «Перуджу». На счету защитника 39 матчей и один гол в составе сборной Египта. Внимание европейских клубов привлекло выступление Хегази на Кубке Африки—2017, египтяне дошли до финала, а Ахмед попал в символическую сборную турнира.
Зума может на правах аренды перейти в «Сток Сити» или «Вест Бромвич»