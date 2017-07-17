Самедов: никаких склок в сборной России во время Кубка конфедераций не было

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мыслями о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций—2017. Россияне заняли третье место в своей группе и не смогли выйти в плей-офф турнира.
«Это был потрясающий турнир, праздник, потрясающая организация, уровень футбола. Игралось очень хорошо. Конечно, есть разочарование от того, что не вышли из группы, но поучаствовать в таком турнире — это потрясающие эмоции. Нам после турнира сказали слова благодарности — и Черчесов, и Мутко. Был осадок, верили, что выйдем в плей-офф. Ожидали другого исхода, все были расстроены, подавлены.
Никаких склок в команде не было, верили до последнего, что всё получится, но не вышло. У нас был и есть коллектив в сборной. Акинфеев очень много выручал нас, и, конечно, мы его поддержали. В футболе такое бывает. Было общее разочарование, что не прошли, но Игорь — лицо российского футбола, капитан команды», — сказал Самедов в эфире радио «Спорт FM».