«Астон Вилла» активировала пункт о выкупе трансфера игрока «Халла» Эль-Мухамади

Защитник «Халл Сити» Ахмед Эль-Мухамади близок к уходу из клуба. «Астон Вилла» активировала пункт в контракте игрока о выкупе трансфера Эль-Мухамади, информирует Sky Sports.
Теперь клубу из Бирмингема предстоит договориться с 29-летним защитником об условиях личного контракта, после чего трансфер будет завершён.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Эль-Мухамади провел 33 матча (28 — с первых минут), в которых отдал две результативные передачи, получил три жёлтые карточки и один раз был удалён с поля.