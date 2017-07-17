Сына Ди Ливио дисквалифицировали до октября за следы марихуаны в допинг-тесте

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Ди Ливио, сын известного в прошлом игрока сборной Италии и «Ювентуса» Анджело Ди Ливио, дисквалифицирован на пять месяцев за проваленный допинг-тест, пишет Football Italia.
В мае этого года проба 20-летнего атакующего хавбека, выступающего на правах аренды за «Тернану», дала положительный результат на тетрагидроканнабинол после матча Серии B с «Виченцой» (1:0). Тетрагидроканнабинол — активное вещество марихуаны. Антидопинговый суд Италии дисквалифицировал Ди Ливио на пять месяцев, но меньшую половину срока он уже отбыл и сможет вернуться на поле после 23 октября.
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