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Самедов: о задаче на Лигу чемпионов игрокам «Спартака» пока не говорили

17 июля 2017, понедельник. 20:13. Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

«Ожидания от Лиги чемпионов большие. Мы проверим себя на уровне лучших клубов Европы. Это большой праздник для клуба, болельщиков. Задачи пока не говорили, ведь мы пока даже не знаем, кто нам достанется. Конечно, хотелось бы выйти из группы.

Кого хочу в соперники? Обязательно будут два топ-клуба. Думаю, не стоит смотреть на хорошую статистику противостояния «Спартака» с английскими командами в 90-е годы. Сейчас англичане совершенно другие, сильно прибавили. Конечно, хотелось бы обыграть условный «Челси». Но если попадётся «Манчестер Юнайтед», тоже будет хорошо", — сказал Самедов в эфире «Спорт FM».

Самедов: думал, что «Спартак» дожмёт «Локомотив» в основное время
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Александр Самедов
Новости. Футбол
17 июля 2017, понедельник
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