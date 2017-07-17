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Де Лаурентис: нужно сократить Серию А до 16 команд, одна из них будет вылетать

17 июля 2017, понедельник. 20:31. Футбол

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил сократить Серию А до 16 команд.

«На мой взгляд, мы должны сократить Серию А до 16 команд. И, возможно, из элитного дивизиона при таком формате должна вылетать только одна команда. Этот шаг сильно повысил бы конкуренцию в низших лигах.

Я всегда хотел сделать «Наполи» семьей, и я близок к этому. Футбол — фундаментальная часть жизни для нас, неаполитанцев. Я говорю о настоящих неаполитанцах, а не о тех, кто поддерживает «Ювентус». Мы всегда хотим большего", — сказал Де Лаурентис в эфире Radio Kiss Kiss.

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Источник: Radio Kiss Kiss Napoli Сообщить об ошибке
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Теги
Наполи Ювентус Аурелио Де Лаурентис Серия А
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17 июля 2017, понедельник
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