Женская сборная России обыграла Италию в первом туре Евро-2017

Женская сборная России одержала победу над командой Италии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы—2017, который проходит в Нидерландах. Встреча прошла на стадионе «Спарта Стэдиум» в Роттердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиянок.
Голами в составе команды Елены Фоминой отметились Елена Данилова (9-я минута) и Елена Морозова (26-я минута). На 88-й минуте итальянки усилиями Иларии Мауро отыграли один мяч, но уйти от поражения не сумели.
Победа над Италией стала для женской сборной России первой в истории на чемпионатах Европы.
Чемпионат Европы—2017 среди женщин
Группового этап. Первый тур
Сборная Италии — сборная России — 1:2
Голы: Данилова, 9 (0:1); Морозова, 26 (0:2); Мауро, 88 (1:2).
Турнирное положение в группе В: 1. Россия — 3 очка (1 матч); 2. Германия — 0 (0); 3. Швеция — 0 (0); 4. Италия — 0 (1).