«Валенсия» интересуется Родриго Кайо, на которого претендует «Зенит»

«Валенсия» интересуется защитником «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Испанский клуб может сделать вторую попытку приобрести бразильского футболиста, пишет Plazadeportiva.
Сообщается, что «Валенсия» хотела купить Кайо ещё два года назад, но игрок провалил медосмотр в стане «летучих мышей».
Переговоры с «Сан-Паулу» о переходе Кайо ведёт «Зенит». По последней информации, в ближайшее время клубы проведут новый раунд переговоров по 23-летнему защитнику. Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Кайо находится в группе центральных защитников – потенциальных новичков, но помимо него есть ещё четыре-пять кандидатов.