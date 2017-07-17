Росгвардия задержала около 30 тыс. человек во время Кубка конфедераций

Сотрудники Росгвардии задержали около 30 тыс. человек за административные правонарушения во время Кубка конфедераций—2017, который прошёл в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Численность группировок войск национальной гвардии РФ, созданных в городах-организаторах спортивного мероприятия, составила более 12 тыс. человек. Для обеспечения безопасности участников международного спортивного мероприятия было выделено 114 групп сопровождения из числа сотрудников специальных отрядов быстрого реагирования.
Ежедневно безопасность на четырёх стадионах и трёх тренировочных площадках обеспечивали 2,5 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Непосредственно в дни проведения матчей за правопорядком следила группировка ведомства численностью более 12 тыс. человек. С воздуха контроль за трибунами и прилегающей к спортивным аренам территорией осуществлялся комплексами высотного наблюдения «Око», а также с помощью многоцелевых вертолётов.
В ходе выполнения служебных задач сотрудники Росгвардии задержали за различные административные правонарушения около 30 тыс. человек, а по подозрению в совершении преступлений 711 человек, 32 из которых находились в розыске. Проведено свыше 17,5 тыс. проверок по контролю за оборотом оружия, в результате которых из незаконного оборота изъято 860 единиц огнестрельного оружия и более 3800 различных боеприпасов», — сообщается в заявлении Росгвардии.