Давид Луис: для меня удовольствие всякий раз бывать в Азии

Защитник «Челси» Давид Луис поделился ожиданиями от турне по Азии. Защитник пропустил турне клуба по континенту в 2011 и 2013 годах, выступая за сборную Бразилии.
«Мне нравится там бывать, потому что фанаты демонстрируют огромную любовь, когда мы выходим играть. Я был в Азии несколько раз. Для меня удовольствие всякий раз бывать там и играть для болельщиков. Мы всегда собираем полные стадионы, и болельщики оказывают нам огромную поддержку и показывают, что любят футбол.
Я родился в Бразилии, где другая культура, где многие вещи отличаются от того, что происходит в Азии, но, когда я приезжал туда, там всегда было много людей, которые хотели сфотографироваться с нами, взять у нас автографы и провести с нами время, и это тронуло меня до глубины души. Именно поэтому я играю в футбол – я играю для них", — цитирует Луиса сайт «Челси».