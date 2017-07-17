Болельщики киевского «Динамо» во время матча с «Шахтёром» бросали на поле бананы

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал, что в матче за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» (0:2), который прошёл 15 июля, болельщики столичного клуба бросали на поле петарды, бананы и мобильные телефоны.
«Как правило, ультрас работают в контакте с кем-то из сотрудников арены, и все их «игрушки» попадают на стадион заранее. Мы это всё знаем, но понимания, как с этим бороться, пока нет.
Кроме петард динамовские ультрас на поле бросили несколько бананов. Но насколько мы поняли из повторов, их бросили вместе с файерами в сторону Степаненко, а не кого-то из бразильцев. Думаю, в данном случае динамовские болельщики просто бросали всё, что было под рукой. После матча мы даже нашли два выброшенных на поле мобильных телефона. Ну, если людям не жалко…
Могу лишь надеяться, что «Динамо» проведёт серьёзную работу со своими болельщиками и уже сам клуб примет решение, что дальше делать с этими людьми. Обидно, что кучка неадекватов, пытавшаяся сорвать праздник, компрометирует всех динамовских болельщиков.
Я не сторонник возврата полиции. Есть европейская конвенция, которая должна быть ратифицирована в ближайшее время на Украине. Она даст ответы на существующие сейчас вопросы: как с этим бороться и как наказывать нарушителей», — цитирует Генинсона «Сегодня».