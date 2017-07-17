Чемпион мира—2006 Дзаккардо ищет новый клуб с помощью LinkedIn

Чемпион мира—2006 в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо ищет новое место работы с помощью социальной сети LinkedIn. Последним клубом в карьере Дзаккардо была «Виченца», сейчас 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.
«Сейчас я свободный агент. Я всё ещё в хорошей физической форме и могу играть ещё два года на высшем уровне. Кто готов подписать со мной контракт? Я — настоящий профессионал!» — написал Дзаккардо.
В минувшем сезоне итальянской Серии В Дзаккардо провёл 24 матча (21 — с первых минут) и получил шесть жёлтых карточек.