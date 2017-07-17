Диавара: «Наполи» готов вручить Неаполю подарок, которого он заслуживает

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара отметил, что команда рассчитывает побороться за скудетто в этом сезоне.
«Тренер Сарри внимательно следит за боевым духом команды. Каждый из нас полностью готов к тренировкам, нам нравится работать на занятиях и готовиться к сезону.
Скудетто? У нас отличная команда, мы не должны бояться мечтать. Хотим сделать скудетто выполнимой задачей. Мы готовы вручить этот подарок городу и хотим преподнести его, потому что Неаполь заслуживает скудетто", — сказал Диавара в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.
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