Линекер: если кто-то заплатит за Игуаина € 100 млн, то футбол точно сошёл с ума

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер прокомментировал информацию о том, что «Челси» предложил за форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина € 100 млн, однако туринский клуб ответил отказом.
«Ему почти 30. Если кто-то заплатит за него подобную сумму, то игра точно сошла с ума», — написал Линекер в своём «твиттере».
Игуаин перешёл в «Ювентус» из «Наполи» летом прошлого года за € 90 млн. В составе команды из Турина 29-летний аргентинский нападающий провёл 55 матчей, в которых забил 32 мяча.