Луческу объяснил, зачем посетил матч «Фенербахче» — «Атлетик» Б

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу посетил товарищеский матч «Фенербахче» — «Атлетик» (Бильбао). У румынского специалиста спросили о слухах, которые отправляют его в другой турецкий клуб — «Галатасарай».
«Посмотрим. На данный момент я не хочу говорить о „Галатасарае“. Я приехал сюда, чтобы посмотреть на „Атлетик“, потому что этот клуб сыграет с румынским „Динамо“ из Бухареста в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Вот почему я здесь», — цитирует Луческу Мilliyet.
«Галатасарай» близок к вылету из Лиги Европы после поражения в первом матче второго квалификационного раунда со шведским «Эстерсундом» (0:2). Ответная игра пройдёт 20 июля в Турции.
Фото доступно в «Твиттере».
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