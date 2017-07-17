Пятов: никакой завышенной самооценки у игроков «Шахтёра» нет

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов прокомментировал победу над киевским «Динамо» в матче за Суперкубок Украины (2:0).
«Наш наставник не даст даже думать о том, что „Шахтёр“ на голову превосходит „Динамо“. Паулу Фонсека всегда требует от нас максимальной отдачи и концентрации на футбольном поле. Даже при разборах игр тренер рассказывает, что „Динамо“ — очень сильная команда. А по тому, как развивались события в матче, я и сам могу подтвердить, что бело-синие — наш самый главный конкурент в борьбе за наивысшие места.
Никакой завышенной самооценки у игроков „Шахтёра“ нет. Сейчас самым важным для меня было то, чтобы наша команда выдержала темп на протяжении всего поединка, поскольку это был первый матч сезона. Получилось. (Улыбается.) Мы ведь играли в меньшинстве порядка 15-20 минут и при этом имели несколько возможностей для взятия ворот.
Своими действиями в первом тайме я остался недоволен, потому что делал очень много длинных передач, опять-таки, сказывалось, что это дебютный матч сезона, и „Динамо“ неплохо прессинговало. А после перерыва мы, можно сказать, выдохнули, пару раз при выходе из обороны сыграли в пас, и это придало уверенности. Во втором тайме, считаю, мы полностью переиграли киевлян», — цитирует Пятова «Команда № 1».