Дзенга: «Интеру» нужен топ-трансфер, чтоб обнадёжить фанатов после трат «Милана»

Бывший вратарь «Интера» Вальтер Дзенга отметил, что нерадзурри нужно усилить команду этим летом.
«Сейчас только середина июля, так что ещё рано переживать из-за работы клуба на трансферном рынке, но волнение поклонников «Интера» мне понятно. В прошлом году клуб потратил много денег, но многие игроки не оправдали ожиданий. Теперь „Интер“ обязан форсировать ситуацию на трансферном рынке, потому что клубу нужен результат. „Интеру“ нужен топ-трансфер, чтобы вернуть веру болельщиков после трат „Милана“.
Я не уверен, что Спаллетти — подходящий тренер для „Интера“, но после того, как он ушёл из „Ромы“ и возглавил „Интер“, по телевидению только это и обсуждали. Так что на него будет оказываться большое давление», — цитирует Дзенгу Corriere della Sera.