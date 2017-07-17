Брат Доннаруммы: докажу на поле, чего я стою

Вратарь Антонио Доннарумма прокомментировал свой переход в «Милан». 27-летний футболист перебрался в стан россонери после того, как контракт с клубом продлил его 18-летний брат Джанлуиджи, являющийся основным голкипером «Милана».
«Милан» приобрёл меня по рекомендации брата? Не отвечаю на такие вопросы. Я докажу на поле, чего я стою. В переговорах Джанлуиджи с «Миланом» я лишь сыграл роль советника родному брату. Он всегда говорил мне, что хочет остаться в «Милане», и я сказал ему поступить так, как подсказывает сердце", — цитирует Антонио Доннарумму Mundo Deportivo.
Брат Доннаруммы подписал контракт с «Миланом»