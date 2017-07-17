Гиггз: я готов тренировать даже клуб из четвёртого дивизиона Англии

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал слухи, согласно которым он хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру только с одного из клубов АПЛ.
«Нужно поговорить с владельцами и руководителями клуба: если проект стоящий, тебе сразу захочется приступить к работе. Обо мне много чего говорили, но что я хочу тренировать только в АПЛ — это неправда.
Я бы предпочёл тренировать команду четвёртого дивизиона, в которой философия и амбиции будут совпадать с моими, а не браться за работу в клубе АПЛ, где владельцы не дают шанса и пачками меняют тренеров. Я бы выбрал из этих предложений первое. Тем более это будет моя первая полноценная тренерская работа", — сказал Гиггз в эфире talkSPORT.
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