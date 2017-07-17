Л. Диарра перешёл в «Аль-Джазиру»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра подписал контракт с «Аль-Джазирой», сообщает пресс-служба арабского клуба. Хавбек в последние месяцы пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Марселя».
О договорённости Диарра с «Аль-Джазирой» сообщалось ещё весной, однако французские СМИ выяснили, что Лассана не мог подписать договор до июля, поскольку в противном случае «Марсель» получил бы € 2 млн в соответствии с контрактными обязательствами. Возможно, из-за этого сорвался трансфер игрока в китайский «Шаньдун Лунэн», который проявлял к нему серьёзный интерес.
«Марсель» получит € 2 млн, если Л. Диарра найдёт себе новый клуб до 30 июня