«Мидлсбро» купил форварда «Ноттингем Форест» за рекордную сумму для клуба

Нападающий «Ноттингем Форест» Бритт Ассомбалонга продолжит карьеру в «Мидлсбро». Сумма трансфера стала рекордной за всю историю «Мидлсбро», сообщает официальный сайт клуба. По неофициальным данным, «Мидлсбро» заплатил за 24-летнего футболиста около £ 15 млн.
Пресс-служба «Мидлсбро» отмечает, что клуб выиграл конкуренцию за нападающего у нескольких команд из АПЛ.
В минувшем розыгрыше Чемпионшипа Бритт Ассомбалонга провел 32 матча (20 — с первых минут), в которых забил 14 голов (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
Фото доступно в «Твиттере» клуба.