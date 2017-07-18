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Щербак: у меня аж дрожь пробежала по телу после 1-го гола женской сборной России

18 июля 2017, вторник. 00:11. Футбол

Вратарь сборной России Татьяна Щербак поделилась впечатлениями от победы над командой Италии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы—2017, который проходит в Нидерландах. Встреча прошла на стадионе «Спарта Стэдиум» в Роттердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиянок.

«Много положительных моментов, но есть и над чем работать. Воодушевил меня гол, который мы первый забили. У меня аж дрожь пробежала по телу, и меня еще больше завело это. Пропущенный гол на моей совести. Я замешкалась, думала, выходить — не выходить, в итоге осталась в полупозиции и не успела никуда. Надо было выходить и выбивать.

Они нас придавили в добавленное время. Но этот момент, когда Эльвира Зиястинова выбила с «ленточки»… Это, конечно, просто… Там сблизи был удар, я его отбила, и защитник меня подстраховал.

До последнего не знала что буду основным вратарем сборной. Просто работала на тренировках, ждала, пока тренер сделает выбор", — цитирует Щербак сайт УЕФА.

Женская сборная России обыграла Италию в первом туре Евро-2017
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Женская сборная России — Футбол
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
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