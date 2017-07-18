Данилова: думаю, я поседела в конце матча с Италией — не могла на это смотреть!

Нападающая сборной России Елена Данилова поделилась впечатлениями от победы над командой Италии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2017, который проходит в Нидерландах. Встреча прошла на стадионе «Спарта Стэдиум» в Роттердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиянок.
«Столько сил отдали, столько эмоций, и тяжёлая концовка была для нас. Только приходим в себя. Но очень радостно! Во втором тайме мы не отходили от нашей схемы играть на атаку, прессинговать. Но где-то потеряли концентрацию, где-то впереди не стали цепляться. Из-за этого на защиту больше нагрузка была. Может, не выдержали где-то.
Первый гол? Всё произошло в одну секунду. У меня даже не было времени думать, я же нападающий! Мне нужно забивать! Я даже была спиной к воротам. Развернулась и пробила. Я в принципе знаю, где они находятся.
Вратарь Татьяна Щербак — красотка! Да, был там, может быть, момент… Но она сегодня очень здорово сыграла, молодец. Она очень сильный вратарь. Даже когда играешь впереди и идёт какой-то момент на наши ворота, я знаю, что она выручит команду. Я в неё верю. Я верю в неё, она верит в меня, и так каждый.
Что касается концовки… Я не могла на это смотреть. Мне кажется, я поседела! Нельзя упускать… Нельзя упускать такую победу!» — цитирует Данилову сайт УЕФА.