«Зенит» отказался отдавать Хави Гарсию в «Бордо» на правах аренды

«Зенит» отверг предложение «Бордо» об аренде полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсии, утверждает L'Equipe.
Стороны далеки от достижения договорённости, и, судя по всему, этим летом сделка не состоится. Французский клуб вынужден искать другие варианты укрепления полузащиты. В частности, в его трансферный список входит Нампалис Менди из «Лестер Сити», однако у того была серьёзная травма, и пока неизвестно, в каком состоянии он подойдёт к новому сезону. Ещё один вариант — Бенжамен Стамбули. Впрочем, 26-летний француз пока не собирается уходить из «Шальке-04».
Контракт Хави Гарсии с «Зенитом» истекает летом 2019 года.
«Бордо» сделал предложение «Зениту» об аренде Хави Гарсии