Пирес: Лемар уже сейчас один из лучших французских футболистов, он умеет всё

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес похвалил своего соотечественника Тома Лемара. По слухам, «Монако» уже отклонил несколько предложений «канониров» по трансферу 21-летнего футболиста.
«Мне очень нравится игра Лемара. На мой взгляд, Лемар уже сейчас один из лучших французских футболистов. Он умеет всё: может играть слева, может играть справа, может забивать голы, может отдать отличную передачу. Очень разносторонний футболист», — цитирует Пиреса Sky Sports.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Лемар принял участие в 34 матчах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт полузащитника с «Монако» действует до лета 2020 года.